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Razg0n
Der8auer: GeForce RTX 5070 Ti — неплохая видеокарта, если найти ее по рекомендованной цене
GeForce RTX 5070 Ti предложила производительность GeForce RTX 4080 + новые технологии, и все это за меньшие деньги

Знаменитый немецкий энтузиаст Der8auer протестировал GeForce RTX 5070 Ti в исполнении MSI Ventus 3X и выразил свое мнение на счет данной видеокарты. По его словам, она не так уж и плоха, для своей рекомендованный цены в $750.

По FPS в играх она не впечатлила, так как была равна GeForce RTX 4080. Он охарактеризовал GeForce RTX 5070 Ti как GeForce RTX 4080, но более дешевую, имеющую более низкие TDP и цену, а также новый генератор кадров. Если бы она продавалась по MSRP, то это было бы неплохим предложением.

Однако в Германии цены на нее колеблются в диапазоне 1000-1300 евро, что выше, чем у GeForce RTX 4080 Super, которая быстрее. В итоге он заключил, что GeForce RTX 5070 Ti не так ужасна, на техническом уровне видеокарта в порядке, но высокая цена может сделать ее привлекательной.

Конкретно экземпляр MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X оказался холодным с температурой в играх в районе 65 ℃ и TDP примерно в 300 Вт. Размер печатной платы был по размеру таким же небольшим, как и у референсного дизайна.

Der8auer в целом похвалил данный вариант от MSI, отметив не особую шумность вентиляторов. Правда не понравилось энтузиасту отсутствие термопрокладок на бекплейте, который сделан из алюминия и используется здесь лишь в декоративных целях.

#nvidia #geforce #видеокарта #rtx #5070 ti
Источник: youtube.com
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