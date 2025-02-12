Видеокарта от AMD сумела показать значительно больший FPS в популярной кибер-спортивной игре

Несмотря на непростую экономическую обстановку в мире, геймеры все равно имеют возможность наслаждаться любимыми играми, благодаря вторичному рынку видеокарт. Б/у площадки буквально завалены всевозможными моделями на любой вкус и кошелек, одной из которых является Radeon RX 5700 XT.

Хотя, данный графический ускоритель вышел в 2019 году, он до сих пор способен тянуть современные игры с приличным FPS и противостоять многим более новым Radeon и GeForce. Последний тест от TechYESCity показал, что Radeon RX 5700 XT с легкостью соперничает с популярной GeForce RTX 3060 12 GB.

А в некоторых проектах "красная" видеокарта и вовсе аннигилирует своего оппонента, вышедшего на 2 года позже. Так, например, в Counter-Strike 2 на низких настройках и в разрешении 1080p Radeon RX 5700 XT сумела выдать фантастические 623 FPS.

GeForce RTX 3060 12 GB в свою очередь удалось продемонстрировать лишь 418 FPS, что меньше на 49%. В разрешении 1440p Radeon RX 5700 XT показала 469 FPS, а соперница всего 265 FPS. Таким образом, разница в 1440p увеличилась до внушительных 77%.

Разумеется, в прочих играх расклад может быть другим. Например, в Call of Duty: Warzone наблюдалось доминирование NVIDIA, доходящее до 80% в 1440p. А в Forntine видеокарты сохранили паритет в обоих разрешениях. Также GeForce RTX 3060 12 GB должна быть быстрее в проектах требующих много VRAM или задействующих современные графические технологии, включая трассировку лучей.





Однако, именно в Counter-Strike 2 поддержанный вариант Radeon RX 5700 XT за $100 смог уложить на лопатки существенно более дорогую GeForce RTX 3060 12 GB. К минусам Radeon RX 5700 XT можно отнести большее энергопотребление, равное ~225 Вт в стоке и ~150 Вт в андервольте при напряжении 970 мВ и частоте ядра 1800 МГц.