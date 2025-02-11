Подробный разбор раннее опубликованной утечки выявил подделку

Многие геймеры были воодушевлены информацией о том, что GeForce RTX 5060 получит вариант с 16 ГБ видеопамяти. На вероятность выхода данной версии видеокарты указывало изображение упаковки, произведенной компанией Zotac.

Однако, как показал отчет BenchLife.info, опубликованное фото коробки оказалось поддельным. Эксперты выявили различные несоответствия, например, указание наличия функции DLSS 3, которая не должна размещаться с GeForce RTX 5000, поскольку эта серия поддерживает более продвинутый DLSS 4.

В процессе расследования стало понятно, что в качестве базового изображения был взят слайд от ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC White Edition. Инсайдер MEGAsizeGPU заявил, что фотография с Zotac GeForce RTX 5060 16 GB Trinity является подделкой, изготовленной посредством Photoshop, а у NVIDIA нет планов по выпуску GeForce RTX 5060 с 16 GB видеопамяти. Кроме того, компания не отправляла своим партнерам цветовой шаблон коробки от GeForce RTX 5060.

NVIDIA не пожелала давать пользователям много VRAM в среднем сегменте в прошлом поколении, вследствие чего весть о внушительных 16 ГБ вызвала как восторг среди геймеров, так и скептический взгляд со стороны энтузиастов.

«Зеленый» лагерь редко отличался щедростью в этом отношении, так что отсутствие 16-гигабайтной GeForce RTX 5060 согласуется с бизнес-стратегией калифорнийского производителя. И пока не появится конкретная и достоверная информация о данной видеокарте, муссировать слухи касательно объема ее VRAM будет означать вводить пользователей в заблуждение.