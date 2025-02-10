Так как они могут быть недостаточно качественными и не рассчитанными на 600-ваттную видеокарту

Практически все без исключения модели GeForce RTX 5000-й серии верхнего ценового сегмента оснащены новомодным 16-контактным разъемом питания, включая GeForce RTX 5090. Причем доработанного стандарта 12V-2x6, значительно более надежного, в сравнении с прошлым 12VHPWR.

Однако физику не обманешь и сократившаяся площадь сечения контактов все же сделала свое дело. Так, пользователь Reddit под ником ivan6953 во время очередного забега в Battlefield V учуял запах гари, исходящий от своего высокопроизводительного игрового ПК.

После осмотра комплектующих выяснилось, что кабель питания видеокарты, идущий от блока питания, был оплавлен с обеих сторон. Геймер использовал кабель от стороннего производителя Moddiy, который соответствовал стандарту 12V-2x6 ATX 3.0 PCI-E 5.0 600 Вт.

Согласно мониторингу энергопотребления, TDP видеокарты в момент игры равнялось 500-520 Вт. Пользователь опубликовал фото блока питания с обгоревшей частью контактной группы. По словам ivan6953, разъем он вставил до конца и защелкнул. Ранее с этим же кабелем успешно использовалась GeForce RTX 4090.

В сообществе предполагают, что владелец GeForce RTX 5090 спровоцировал оплавление применением некачественного кабеля и/или вставил разъем не до конца. На данный момент не было зарегистрировано ни одной схожей неисправности при задействовании комплектного, более гибкого, чем ранее, кабеля NVIDIA, который также имеет угловую конструкцию разъема со стороны GPU.