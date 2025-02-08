Такая разница между флагманами была получена в разрешении 4K и при высоких настройках графики.

Множественные тесты GeForce RTX 5090, вышедшие в день релиза видеокарты, не показали её заметного преимущества над предыдущим поколением. И казалось, что нет большого смысла приобретать новинку, но свежие игры раскрыли всю мощь топового Blackwell.

Так, в Civilization VII, которая скоро будет доступна геймерам, GeForce RTX 5090 смогла на 56% обойти GeForce RTX 4090, выдав 232,1 FPS против 148,5. Такая разница между флагманами была получена в разрешении 4K и при высоких настройках графики.

При снижении разрешения до 2K превосходство GeForce RTX 5090 сокращается до 22,6%, а в 1080p видеокарты и вовсе сравниваются вследствие упора в Ryzen 7 9800X3D. В 4K приятно удивляет и минимальный фреймрейт, равный 210 FPS против 134,8 у GeForce RTX 4090.

Что до потребления VRAM, то игра использовала 9758 МБ. Следовательно, 32 ГБ GDDR7 хватит с запасом для запуска сразу трех Civilization VII. И говоря факторах, обеспечивших преимущество GeForce RTX 5090, можно упомянуть широкую 512-битную шину и на 33% большую пропускную способность памяти, в сравнении с GeForce RTX 4090.

По итогу GeForce RTX 5090 оказалось отличным вариантом для тех, кто имеет 4K-монитор. Также она пригодится геймерам, выводящим изображение на 8K-телевизоры.