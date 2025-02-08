По FPS в играх недорогой серверный процессор идет в ногу с высокопроизводительными моделями последних поколений

Инфляционные изменения в мировой экономике и рост издержек привел к росту стоимости компьютерных комплектующих, включая процессоры. Даже массовые Core и Ryzen стали менее доступны для многих геймеров, особенно с учетом возросшей стоимости материнских плат и дороговизны памяти DDR5.

Однако, наиболее прошаренные энтузиасты не забыли о существовании платформы LGA 2011-3, которая даже спустя 10 лет с момента выхода все еще обладает непревзойденным сочетанием цены и производительности.

Тестирование 20-долларового Xeon E5-2680 V4, имеющего 14 ядер и 28 потоков, и работающего на турбо-частоте в 2,9 ГГЦ, показало, что он без проблем справляется с современными играми и почти не уступает топовым Core i9 и Core Ultra.

Так, в Cyberpunk 2077 в 4K с DLSS 4 Xeon E5-2680 V4 смог выдать внушительные 213 FPS, что всего на 6% меньше, чем у Core i9-14900KF и Core Ultra 9 285K. И хотя минимальная частота кадров снизилась до 78 FPS, этого всего равно более, чем достаточно.

Особенно в свете того, что комплект на Xeon E5-2680 V4 обойдется в 10 раз дешевле, чем на новых платформах. В итоге, сокет LGA 2011-3 еще раз доказал соответствие необходимости тратить огромные деньги на сборку ПК для получения высокого FPS, даже если в ней используется высокопроизводительная видеокарта.