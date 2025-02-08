Огромный прирост производительности обусловлен кратным повышением числа ядер

Core Ultra 9 285K разочаровал продвинутых геймеров, надеявшихся получить прирост относительно Core i9-14900K. В связи с этим многим пришлось перейти на Ryzen 7 9800X3D, но наиболее приверженные поклонники Intel продолжили сидеть на LGA 1700 в ожидании появления более нормальных процессоров.

По последним данным, ждать долго не придется, поскольку скоро компания выпустит поколение Nova Lake со значительными изменениями в характеристиках CPU. Пожалуй, наиболее заметным из них станет удвоение количества ядер в топовой модели относительно конфигурации Core Ultra 9 285K.

Не имеющий пока наименования камень будет иметь 16 производительных ядер Coyote Cove и 32 энергоэффективных Arctic Wolf. Кроме того, добавятся дополнительные 4 ядра с низким потреблением, предназначенные для выполнения фоновых задач. Таким образом, за счет экстенсивного роста количества исполнительных блоков новый топ как минимум в 2 раза превзойдет по производительности Core Ultra 9 285K. А архитектурные улучшения еще больше увеличат от отрыв от Arrow Lake.



