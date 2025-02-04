Apple A18 Pro и близко не подошел по производительности к Snapdragon 8 Elite

Ходит мнение, что последние топовые Apple iPhone являются лучшими для практически всех задач, в том числе и игровых. Однако, судя по результатам в популярном бенчмарке Antutu, "яблочные" поделия в действительности вообще не конкуренты реально производительным Android-девайсам.

Так, один из последних оперативных тестов показал, что предел мечтаний для многих в лице iPhone 16 Pro с треском проигрывает iQOO 13, который стоит почти в полтора раза дешевле. Первый смог выбить в Antutu лишь жалкий 1622081 балл, в то время как китаец с легкостью взял отметку в 2772141 балл.

Таким образом, iQOO 13 оказался на внушительные 70,9% быстрее последнего iPhone на базе Apple A18 Pro. Залогом успеха детища Vivo стало использование передового мобильного чипа Snapdragon 8 Elite, позволяющего класть на лопатки таких мастодонтов, как Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 9 Pro XL.

В итоге был сделан вывод, что iPhone 16 Pro абсолютно не стоит тех денег, которые за него просят. Гораздо более производительные и значительно менее дорогие Android-смартфоны на Snapdragon 8 Elite делают "яблоко" не нужным для мобильных геймеров.

Единственным оправданием для владения iPhone является возможность продемонстрировать окружающим свои финансовые возможности. Правда, по-настоящему состоятельные граждане зачастую предпочитают спутниковые средства связи.