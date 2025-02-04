Значительный прогресс в сфере микроэлектроники

Амбиции TSMC, несменяемого лидера по созданию высокотехнологичных полупроводников, расширились до такого уровня, что сейчас компания всерьез планирует реализовать план по внедрению 1 нм норм и уже приступила к выполнению поставленных целей.

В настоящий момент TSMC не имеет конкурентов, а перехват контрактов на производство чипов для NVIDIA еще более усилил ее позиции. Samsung и Intel Foundry "курят в сторонке", завидуя доминантному положению тайваньского бренда и мечтая когда-нибудь обогнать его.

По всей видимости, для этого обеим структурам придется либо бежать вприпрыжку, либо совершить технологический рывок, поскольку, согласно отчету Taiwan Economic Daily, TSMC уже подготавливает к запуску на своей новой фабрике 1 нм производственные линии.

Массовый выпуск 12-дюймовых пластин на Fab 25 будет осуществляться на 12 линиях. Помимо этого, TSMC хочет расширить мощности под 2 и 1,4 нм техпроцессы, опираясь на поддержку правительства. В конечном счете компания рассчитывает на то, чтобы стать базой для построения на Тайване аналога Кремниевой долины.

Для выполнения запланированного TSMC нужно будет постараться, так как со снижением норм наблюдается заметное повышение процента бракованных изделий. Впрочем, сроки запуска 1 нм линий поставлены на 2030 год, так что у компании есть время, чтобы со всем разобраться. Суммарная стоимость проекта оценена в 1 трлн вон или в 32 млрд долларов.