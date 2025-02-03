Samsung стали выбирать чаще, как бюджетные, так и топовые

Согласно обновленному списку Counterpoint, посвященному наиболее продаваемым моделям смартфонов, первое место по популярности в мире занял iPhone 15 начального уровня без приставки Pro / Max. Таким образом, ситуация на рынке повторила тенденцию прошлого года.

Почти половина продаж iPhone 15 пришлась на емкие рынки США и Китая. При этом можно отметить возросшую востребованность у потребителей Pro-версии смартфона. Успеху «яблочных» девайсов способствовали привлекательные планы по обновлению на iPhone в развивающихся странах. В частности, в Индии Apple вошла в пятерку лучших брендов за 4-й квартал 2024 года.

В свою очередь компания Samsung, основной конкурент купертиновцев, продемонстрировала головокружительные успехи, если сравнивать прошлый и позапрошлый годы. Если ранее все южнокорейские аппараты уступали актуальным iPhone, то сейчас потребители стали значительно лояльнее к бренду.

Бюджетный Galaxy A15 5G, обладая меньшим функционалом, справляется лучше, чем iPhone 16 Pro Max. А топовый Galaxy S24 Ultra не так сильно проиграл последнему и оказался для пользователей более заманчивым предложением, нежели iPhone 16 Pro.

В целом, налицо явный прогресс Samsung и общее смещение мирового спроса в сторону доступных по цене смартфонов. Некоторые отмечают, что виной снижения популярности iPhone стал некоторый застой по технической части, выражающийся, например, в использовании устаревшей 60 Гц матрицы.