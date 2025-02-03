Недорогие Blackwell'ы не заставят себя долго ждать

Геймеры с разумным подходом к инвестициям в ПК-железо ожидают появления в магазинах GeForce RTX 5060. Новая видеокарта от NVIDIA в средне-бюджетном сегменте принесет с собой новые эксклюзивные функции линейки GeForce RTX 5000, распробовать которые можно будет без необходимости в значительных финансовых тратах.

По последней информации с ресурса Guru3D, GeForce RTX 5060 и ее старшая сестра GeForce RTX 5060 Ti будут основаны на графическом процессоре GB206, вероятно, на разных его конфигурациях, отличающихся количеством CUDA-ядер, TMU, ROP и т. д.

Обе модели получат 128-битный интерфейс памяти и две вариации — на 8 и 16 ГБ VRAM. В отличие от предшественников, новинки будут оборудованы памятью стандарта GDDR7 со значительно более высокой пропускной способностью, что в том числе напрямую повлияет на FPS в играх.

Правда, реализовать весь потенциал новых народных хитов получится лишь в версиях на 16 ГБ. Технические гуру указывают на возможные проблемы 8-гигабайтных карт в последних ААА-проектах со сложной высокодетализированной графикой, где широко применяется трассировка лучей в реальном времени.

Недавняя утечка слайда Chaintech, в прошлом производившей материнские платы и видеокарты под собственным брендом, прямо указывает на выход GeForce RTX 5060 и 5060 Ti в марте 2025 года.

Об их характеристиках ничего не говорится, но, в любом случае, GeForce RTX 5060 с 16 ГБ GDDR7 может повторить судьбу GeForce RTX 3060 12 ГБ, которой до сих пор хватает для всего, и которая позволяет в Indiana Jones and the Great Circle выставлять более высокие настройки, чем GeForce RTX 4060.