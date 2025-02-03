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Razg0n
Intel не планирует выпускать новую линейку десктопных процессоров в 2025 году
Фанатам придется сидеть на не очень производительных Core Ultra 200 еще год

Стало известно, что Intel не будет выпускать новых поколений десктопных процессоров в этом году, прерывая традицию, заложенную еще с Sandy Bridge. Данная весть мгновенно привлекла внимание ПК-энтузиастов, идущих в ногу со временем и отслеживающих новейшие технические тенденции в компьютерной отрасли.

Тем временем, прочие корпорации, такие, как AMD и NVIDIA постоянно презентуют новинки, в связи с чем встает вопрос о том, не рискует ли Intel отстать в конкурентной гонке. Причем разговор идет не только о десктопах, но и серверных решениях, которые, несмотря на кажущуюся консервативность, требуют не меньших инноваций.

Intel уверяет, что её CPU, ориентированные на продвинутых геймеров, не откладываются в долгий ящик. Однако в настоящий момент компания сосредоточена на улучшении ИИ-функций чипов, а также на совершенствовании производственных процессов.

Тем не менее, постепенно начинают возникать опасения насчет того, остается ли Intel верна своему призванию, заключающемуся в выпуске передовых высокопроизводительных процессоров для ПК. Пропуск очередного поколения нагнетает обстановку неопределенности и может привести к тому, что авторитет "синего" лагеря среди игрового сообщества может снизиться.

В 2025 году Intel сконцентрируется на выпуске мобильных Panther Lake. Они будут предлагать повышенный уровень энергоэффективности и будут обладать более мощным iGPU. Кроме того, данные камни станут еще быстрее в ИИ-задачах.

Впрочем, прожженным ПК-геймерам не стоит унывать, так как в 2026 году все же должен состояться долгожданный релиз Nova Lake. В них Intel планирует произвести заметные архитектурные новшества, включающие, помимо прочего, добавление передовых методов кеширования, значительное ускорение ИИ, а также внесение изменений в упаковку чипов.

Таким образом, ожидается, что Nova Lake принесет с собой существенный технический прирост взамен незначительным ежегодным улучшениям. Не исключено, что может сложиться ситуация с отменой выпуска еще одного поколения CPU для LGA 1851 и переходом сразу на новый сокет, как это уже происходило ранее, когда геймерам приходилось менять недавно вышедшие Core i7-920 и Core i7-860 на гораздо более производительный в играх Core i7-2600K.
#intel #процессор #cpu #core ultra #nova lake
Источник: guru3d.com
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