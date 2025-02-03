Разница между базовой RAM и высокоскоростной оказалась несущественной

Многие считают, что оперативная память является одним из ключевых компонентов, от которых зависит производительность игровых, и не только, ПК. В погоне за FPS'ами геймеры тратят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей на сверхскоростную ОЗУ и соответствующее охлаждение для нее.

И совершенно напрасно, поскольку последние тесты в играх говорят о слабом влиянии частоты RAM на скорость отрисовки картинки. К примеру, даже в стоящей на острие технологий Indiana Jones and the Great Circle фактически базовая DDR5-5200, продающаяся в магазинах за сущие копейки, идет почти вровень с более продвинутыми вариантами.

Её отставание от становящейся формальным стандартом DDR5-6400 составляет нисколько не внушительные 3 FPS, что выражается в среднем в 1,4% преимуществе последней.









К слову, замеры частоты кадров производились в разрешении 1080p и на низких настройках графики. В случае использования более тяжелых режимов разница между участницами теста свелась бы практически к нулю.

Набирающая популярность DDR5-8400, которая все еще стоит довольно немало, увеличивает отрыв от DDR5-5200 до "невероятных" 1,9%. Таким образом, еще раз было доказано, что погоня за высокоскоростными планками в надежде получить существенный прирост FPS не имеет смысла. Гораздо выгоднее вложиться в более производительную видеокарту.