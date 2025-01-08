Новинка позволит избавиться от видимых проводов, значительно повышая визуальную составляющую корпусов-аквариумов

В сфере сборок ПК стремительно набирает тренд на материнские платы с обратным размещением разъемом. Новый стандарт, получивший наименование BTF, захватывает умы геймеров, а производители следуют новым веяниям и выпускают соответствующие решения.

Даже такой мастодонт, как ASUS, изначально уверявший в том, что не будет производить Z890 платы в формате BTF, не выдержал и анонсировал ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF.

Название серии Hero сразу намекает на высокий статус и элитарность изделия, и его предназначение для установки в высокопроизводительные сборки игровых ПК с Core Ultra 9 285K.

В новинке все основные разъемы были перемещены на обратную сторону, а главной фишкой традиционно стал дополнительный слот питания GC-HPWR, размещенный справа от PCI-E x16.

Конструкция совместима с видеокартами ASUS с приставкой BTF в названии, имеющими соответствующий выступ. GC-HPWR позволяет обеспечить подвод до 600 Вт мощности, то есть он совместим не только с GeForce RTX 4090, но и с GeForce RTX 5090.

Как обычно, материнские платы подобного уровня обладают множеством современных функций, включая Wi-Fi 7, Ethernet 5G, Bluetooth 5.4, USB 10 Gbps, Thunderbolt 4 и др. Кроме того, ROG MAXIMUS Z890 HERO способна разгонять оперативную память до 9200 МГц.

Также ASUS не забыла про фанатов AMD и выпустила для них TUF GAMING B850-BTF WiFi со схожими опциями, в том числе с PCI-E x16 5.0 и Wi-Fi 7.