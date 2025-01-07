Устройство может работать на воздушном и жидкостном охлаждении

Пока пользователи находятся в восторге от десктопной GeForce RTX 5090, производители начали представлять портативные ПК, оснащенные мобильной версией нового флагмана от NVIDIA. Среди первых вендоров, не постеснявшихся выставить свои произведения на всеобщее обозрение, оказалась компания XMG.

Ее новейшая рабочая станция XMG Key 18 PRO оснащена процессором Core Ultra 9 275HX и четырьмя слотами DDR5 SODIMM, с максимальным суммарным объемом RAM в 192 ГБ. Главной особенностью ноутбука безусловно является 175-ваттная GeForce RTX 5090 Laptop с 24 ГБ GDDR7. Питает все это железо батарея на 98 Вт·ч.

Модель XMG Neo 16, в свою очередь, также имеет Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090, но здесь присутствуют лишь два слота SO-DIMM. Она рассчитана на продвинутых геймеров, которым не будет лишним 300-герцовый 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 и яркостью 1000 нит.

Кроме прочего, компания продемонстрировала устройство материнской платы и системы охлаждения девайса. Как можно заметить, видеокарта является отдельной платой и подключается к основной посредством мостового разъема. Он обеспечивает соединение GeForce RTX 5090 c процессором посредством 16-ти линий PCI-E.

Радиатор XMG Oasis включает в себя массивную медную пластину, улучшающую отвод тепла от горячих компонентов ноутбука, включая CPU, GPU, PCH, чипы памяти и VRM видеокарты.

XMG Neo 16 способен работать не только на воздушном охлаждении, но и может быть подключен к внешней СЖО посредством фирменного коннектора V4. В комплекте с мобильным игровым ПК идет блок питания от FSP на 420 Вт.