Исходя из официальных слайдов NVIDIA с диаграммами относительной производительности видеокарт

NVIDIA выпустила новую линейку GeForce RTX 5000, не забыв указать, насколько они обходят предыдущее поколение. И согласно представленным компанией слайдам, младшая из топовых GeForce RTX 5070 оказывается двое быстрее GeForce RTX 4070.

Согласно таблице относительно производительности видеокарт с портала Techpowerup, GeForce RTX 4070 по FPS в играх аккурат в 2 раза медленнее GeForce RTX 4090. Таким образом, сопоставляя данные можно прийти к выводу о том, что GeForce RTX 5070 равна GeForce RTX 4090.

Этот факт обесценивает флагман 4000-й серии для геймеров, им будет гораздо выгоднее приобрести нового середнячка, стоящего как минимум втрое дешевле.

Конечно, для рабочих задач и исследований в области ИИ GeForce RTX 4090 все еще остается отличным вариантом, если она уже есть, и менять её следует разве что на GeForce RTX 5090.

Особенно заметна мощь GeForce RTX 5070 в новых, насыщенных передовой графикой, играх. Столь большое преимущество новинки отражает неплохой прирост скорости работы RT ядер в семействе Blackwell.

Фактически, частота кадров с GeForce RTX 5070 аналогична получаемой на GeForce RTX 4070 при включении технологии генерации кадров.

В общем, получается, что купив GeForce RTX 5070 геймеры получают производительность лучше, чем у практически любой видеокарты всех предыдущих линеек. И это при TDP в 250 Вт и цене в $549.

По итогу, с выходом GeForce RTX 5000-й серии GeForce RTX 4090 превратилась в дорогую горячую "печку", место которой скорее в музее, чем в игровых ПК. А GeForce RTX 5070 в настоящий момент готовится показать, на что способна архитектура NVIDIA Blackwell.