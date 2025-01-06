Новые видеокарты от "красного" лагеря имеют свои преимущества перед GeForce RTX 5000

Производитель видеокарт PowerColor известен отечественному геймеру по линейкам Red Dragon, Red Devil, Hellhound, Fighter и др. Последняя снискала особенно большую популярность ввиду сочетания приемлемого качества и отличной цены, а её непритязательный внешний вид компенсируется строгим стилем.

Хотя многие, все же смотрели на более топовые варианты, желая получить больший охлаждающий потенциал и добавить толику изысканности в свои ПК. В этот раз PowerColor также решила не изобретать велосипед и следовать по проторенной дорожке, выпустив Radeon RX 9000-й серии как минимум в линейках Red Devil и Hellhound.

Соответствующие слайды-тизеры уже гуляют по сети, и на них невооруженным взглядом можно заметить творческий подход инженеров PowerColor к созданию систем охлаждения для новинок от AMD.

Что касается самих видеокарт, то топовая Radeon RX 9070 XT будет иметь 16 ГБ VRAM, что на 4 ГБ больше, чем у конкурента в лице GeForce RTX 5070. К сожалению, данных об объеме памяти в более дешевой Radeon RX 9070 пока нет, но, судя по пропускной способности, здесь будут те же 16 ГБ.

Radeon RX 9060 также выглядит привлекательно, учитывая наличие 12 ГБ VRAM. Это в 1,5 раза больше, чем у будущей народной GeForce RTX 5060 и достаточно для запуска последних ААА-игр на ультра-настройках в 1080p, или даже в 1440p, чем 8-гигабайтная видеокарта от NVIDIA не сможет похвастаться.

Так или иначе, благодаря щедрой AMD потенциала новинок хватит на ближайшие несколько лет, и они не превратятся в тыкву еще до своего выхода.