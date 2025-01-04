Зафиксирован массовый апгрейд ПК в связи с ростом требований игр

Согласно обновленной статистике Steam за декабрь ПК-игроки начали активно мигрировать на более производительное оборудование. Изменения видны по множеству комплектующих, включая процессоры, оперативную память, видеокарты и т. д.

Так, замечен спад по количеству пользователей с 6-ядерными CPU, так как последние уже не справляются с возложенными на них обязанностями. Широко применяемая во все большем количестве проектов трассировка лучей накладывает дополнительную нагрузку на процессоры, так что 8-ядерники становятся новым минимумом для новых графонистых ААА-хитов.

Вместе с тем, также обнаружен двукратный рост объема оперативной памяти. Ставшие на какое-то время дефолтными 16 ГБ RAM не годятся даже для игр двухлетней давности. Например, Hogwarts Legacy периодически запинается на ПК с небольшим объемом оперативки. Поэтому в свежей статистике наблюдается значительное снижение популярности 16 ГБ конфигураций и прирост количества систем с 32 и 64 ГБ RAM.

Что касается видеокарт, то здесь бросается в глаза падение доли GPU с 6 и 8 ГБ VRAM. В новейших тайтах, таких, как Indiana Jones and the Great Circle, народная GeForce RTX 4060, увы, уже не способна обеспечить повышенные настройки графики, поскольку высококачественные текстуры просто не вмещаются в объем набортной памяти.

В связи с этим геймерам приходится переходить на карты, имеющие больше VRAM. При этом спрос на модели с 16 и 24 ГБ видеопамяти оказался выше, чем на те, что имеют 12 ГБ VRAM. Вероятно, игроки не считают данный объем приемлемым для будущих требовательных ААА-проектов.

Зафиксированный массовый апгрейд ПК, по всей видимости, связан с прибавкой в технических характеристиках недавно вышедшей консоли Play Station 5 Pro, приведшей к росту требований мультиплатформенных игр.