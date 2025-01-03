Энергопотребление ПК с данной видеокартой будет не маленьким

Геймеры с неограниченным бюджетом уже приготовили котлеты из купюр для покупки самой быстрой видеокарты для игр — GeForce RTX 5090, как только та появится в каталогах магазинов и маркетплейсов.

И если для данной категории граждан вопрос по замене БП не стоит, так как он у них и так запредельно мощный, то берущим топовый GPU в кредит или на последнее, вероятно, потребуется расширить выделенный денежный лимит.

Согласно обновленной информации с ресурса "videocardz.com", GeForce RTX 5090 будет иметь внушительный TDP, равный 575 Вт, что на 28% выше, чем у GeForce RTX 4090 с её жалкими 450 Вт. Таким образом, все бюджетные блоки питания до 10 тысяч рублей мгновенно отметаются, и остаются только более-менее приличные.

Абсолютное большинство подходящих моделей БП имеют золотой сертификат, то есть от цифры, характеризующей их мощность, надо автоматически отнимать 10%. Кроме того, нужно учесть энергопотребление топового CPU в среднем в 300 Вт и других компонентов системы, скажем, в 100 Вт суммарно.

Добавим сюда 10%-ный запас на пиковые нагрузки и увеличим получившееся число также на 10%, чтобы не использовать блок питания в предельных режимах.

В итоге, минимальная мощность "золотого" БП, способного тянуть топовый ПК с GeForce RTX 5090, будет составлять примерно 1200 Вт. В случае с сертификатами 80 Plus Silver и Bronze можно добавить к характеристикам еще сотню-другую ватт.

Данные расчеты совпадают с рекомендациями вендоров касательно блоков питания, где мощность последних должна вдвое превышать TDP той или иной видеокарты.