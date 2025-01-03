Залог успеха новинки кроется в низких таймингах

Не секрет, что Ryzen 7 9800X3D на текущий момент является лучшим игровым процессором в мире. Данный камень, как и прочие, оснащенные 3D-кешем, менее зависим от частоты оперативной памяти. И гораздо более важным для него является низкая латентность RAM.

Поэтому многие геймеры выбирают популярный недорогой и широко распространенный стандарт DDR5-6000 CL30. Кому-то удается немного ужать тайминги ОЗУ, а кто-то ищет уже готовые варианты, из коробки работающие на CL28.

Прочем желающие получить высочайший FPS и максимально раскрыть потенциал Ryzen 7 9800X3D уже могут переключиться на еще более продвинутую конфигурацию. Специально для топовых ПК-игроков компания G.Skill выпустила "царские" наборы DDR5-6000 CL26-36-36-96, суммарным объемом в 32 и 64 ГБ.

Они доступны в линейках Trident Z5 Royal Neo, Neo RGB и Ripjaws M5 RGB Neo, оснащенных RGB-подсветкой. Кроме того, указанная RAM совместима с технологией AMD EXPO.

В общем, теперь топовые "пекарни" на базе Ryzen 7 9800X3D станут еще быстрее и позволят на полную задействовать GeForce RTX 5090 в последних ААА-играх, что не может не радовать.