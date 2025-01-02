Видеокарты массово появятся на полках магазинов практически одновременно с GeForce RTX 5000

На рынке десктопных GPU так исторически сложилось, что в противовес NVIDIA должны существовать видеокарты AMD. Они уступают "зелени" по TDP и технологиям, но идут на равных или обходят по чистому FPS, и, конечно, они заметно выгоднее по цене.

В 2025 году обе компании решили сохранить данную многолетнюю традицию. GeForce RTX 5090 и 5080 остаются без конкурентов, как и положено лидерам на рынке, а слабенькая GeForce RTX 5070, так уж и быть, получит соперника от "красного лагеря" в лице Radeon RX 9070 / XT.

Обе модели будут представлены на CES 2025 в течение следующей недели, а именно 7 января, и первые партии начнут отгружаться партнерами уже в конце текущего месяца.

На первых порах поставки будут ограничены в объемах, в феврале они обретут больший масштаб, а массовое появление новинок на полках магазинов ожидается к марту.

Всего в линейке Radeon RX 9000 будет представлено два GPU — Navi 48 для средне-топовых видеокарт и Navi 44 для более доступных. Последние ожидает жаркая битва в сегменте до $300 с GeForce RTX 5060 и Intel Arc B580.

В общем, если Radeon RX 9070 с 16 ГБ VRAM сможет уверенно "бодаться" с 12-гигабайтной GeForce RTX 5070, стоя на 20% дешевле, то это определенно будет успех для AMD.