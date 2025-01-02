Новый GPU принесет заметный прирост производительности в играх

Экономные геймеры, не желающие тратить на видеокарту по полмиллиона, ожидают выхода среднебюджетной GeForce RTX 5060. Она должна стать основой их ПК на ближайшие 5-10 лет, если объем памяти будет соответствовать реалиям, а не желаниям производителя.

Конечно, новинка, как всегда, будет быстрее предыдущего поколения. Правда, прирост не всегда оправдывает обновление. Например, агрейд с GeForce GTX 1060 до GeForce RTX 2060 дает почти двукратную прибавку FPS в играх, а переходить с GeForce RTX 2060 до GeForce RTX 3060, и с неё на GeForce RTX 4060 смысла меньше, так как фреймрейт вырастет в среднем всего на 15-20%.

В последнее время покупка новой недорогой GeForce RTX не так оправдана. Однако в случае с линейкой GeForce RTX 5000 геймеры могут, наконец, получить заметный прирост. Может, у NVIDIA просто закончились весомые аргументы, так как фреймгенератор доступен и на GeForce RTX 4000, а чем-то сверх кардинально новым GeForce RTX 5060 оснащены не будут.

Оценить буст производительности новинки предложил инсайдер 超合金彩虹糖 на портале Bilibili, заснявший на видео результаты мобильной версии GeForce RTX 5060 в 3DMark Time Spy. Видеокарта сумела набрать 13 821 балл по показателю Graphics Score. Это на 32,5% больше, чем у ноутбучной GeForce RTX 4060.

Учитывая примерно на 30% меньшую производительность последних мобильных GPU относительно десктопных, можно сказать, что GeForce RTX 5060 будет равна десктопной GeForce RTX 4060. И, таким образом, полноформатный её вариант на те же 30% обойдет предшественницу.

В итоге GeForce RTX 5060 будет быстрее GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Ti при TDP в 115 Вт. Конечно, это не сравнится с GeForce RTX 2060, идущей на равных с GeForce GTX 1080. GeForce RTX 5060, выдающая показатели GeForce RTX 4080 произвела бы настоящий фурор, и, в таком случае, скоростные характеристики GeForce RTX 5090 впечатлили бы многих.