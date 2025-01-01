Новинка получит обновленный SoC и втрое больше памяти

Мобильные геймеры и поклонники аппаратно-программных платформ от Nintendo ждут выхода второго поколения популярной портативной игровой приставки под наименованием Switch 2.

Хотя тираж первой версии исчисляется миллионными тиражами, апгрейд давно назрел, поскольку Switch 1 построен на базе давным-давно устаревшего поколения NVIDIA Maxwell.

По последним данным новинка будет основана на SoC NVIDIA Tegra T239, включающую 1536 CUDA ядер. В качестве памяти фигурируют 12 ГБ LPDDR5X от SK Hynix, имеющие обозначение H58GE6AK8B.

Ожидается, что температурные характеристики железа в консоли также будут улучшены, о чем говорят множество тепловых экранов вокруг основных компонентов, размещенных на материнской плате.

В Nintendo Switch 2 появится современный стандарт USB-C, магнитные разъемы, а также традиционно будет наличествовать слот для игровой карты.

Источник отмечает, что представленная на изображениях плата имеет маркировку отличную от тех, что мы видели ранее. Данный образец является практически финальным, а розничные экземпляры Switch 2 будут содержать минимальные отличия от него.

Последние утечки относительно новой консоли стали результатом нетерпеливости некоторых связанных с консолью брендов, включая производителей корпусов и разработчиков игр, на фоне задержки в релизе Nintendo Switch 2.

В конце-концов, новинка все же должна выйти в первом квартале текущего года. А некоторые предполагают, что это может случиться уже в январе.