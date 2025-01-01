Видеокарта не предложит больше памяти, но станет быстрее, в том числе за счет применения нового стандарта GDDR7.

Издание HKEPC сообщает о том, что новый предфлагман NVIDIA в лице GeForce RTX 5080 появится на полках магазинов уже 21 января. Указанная дата является первой подтвержденной для линейки GeForce RTX 5000 и не относится к GeForce RTX 5090 и 5070 Ti, так как последние должны быть выпущены отдельно.

GeForce RTX 5008 — это высокопроизводительный графический ускоритель на базе GPU GB203-400, который включает в себя 10752 CUDA ядра. К сожалению, данная модель не предусматривает роста объема VRAM относительно предшественницы GeForce RTX 4080, и здесь также будет всего 16 GB, как в средне-бюджетной GeForce RTX 4060 Ti.

Однако, за счет применения GDDR7 взамен устаревшей GDDR6X скорость памяти взлетит до 30-32 ГБит/с, что примерно на 35% выше, чем у GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 5070. Выход новинки запланирован на 21 января, то есть она появится менее чем через неделю после релиза Intel Arc B570, которую Intel планирует выпустить 16 января.

Также в среде энтузиастов активно муссируются слухи о том, что в конце января AMD может порадовать геймеров выходом Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. В общем, вторая половина текущего месяца видится довольно насыщенной для тех, кто следит за сферой компьютерного железа.

Ожидаемая стоимость GeForce RTX 5080 находится примерно на уровне $1500. Для сравнения, столько же сейчас стоит GeForce RTX 4090. Прибавляем сюда фактор новизны и получаем цену новой видеокарты в минимум 300 тысяч рублей на старте, которая может вырасти по мере повышения курса доллара.