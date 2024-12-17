Денежный "выхлоп" от данного вида деятельности невысок

Осенью 2022 года кпритовалюта Ethereum перешла на PoS, ознаменовав закат эры майнинга на GPU. Многие думали, что прочие монеты смогут впитать в себя мощности майнящих видеокарт, а какой-то проект выстрелит и заменит собой Ethereum.

Однако суровая реальность расставила все по другому. Доходность майнинга на GPU мгновенно рухнула, к настоящему моменту так и не взяла сколь-либо приемлемую высоту. Так, согласно статистике самая прибыльная видеокарта, GeForce RTX 4090, стоящая в РФ $2700, сейчас окупается более 4,5 лет, при стоимости электроэнергии в $0,05.

Минимальный срок, за который карта отбивается, составляет 2,93 года. Столько времени потребуется поджать, прежде чем GeForce RTX 4070 Super за $750 начнет приносить баснословные $20 в месяц. Однако, к моменту выхода в ноль сложность сетей может значительно вырасти и просадить профит "ниже плинтуса", не в последнюю очередь за счет подключения новых, более эффективных GPU следующих поколений.

Что касается моделей от AMD, то в случае использования даже самых последних энергоэффективных Radeon RX 7000, период окупаемости растягивается на 5 лет и более. Это не идет ни в какое сравнение с несколькими месяцами в пик бума майнинга.

Таким образом, получается, что криптодобыча на GPU уже несколько лет к ряду не подает признаков жизни. Это огорчает многих желающих создать пассивный доход, но в то же время положительно сказывается на ценах на видеокарты.