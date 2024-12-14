Компания Thermal Grizzly, один из ведущих поставщиков технических решений для охлаждения видеокарт, представила свою коллекцию жидких термопрокладок. Они могут использоваться как альтернатива привычным силиконовым.
Многие, кто сталкивался с обслуживанием видеокарт, отмечают, что зачастую бывает довольно непросто подобрать прокладки с нужной толщиной. Производители могут в одной модели комбинировать разные высоты, например, одну для VRAM, а другую для VRM. Либо же использовать редкие толщины с делением в полмиллиметра.
Жидкая термопрокладка позволяет обойти данные препятствия, так как она обладает повышенной гибкостью и способна размазываться и сплющиваться под давлением системы охлаждения.
Таким образом, полости высотой от 0,2 до 3 мм равномерно заполняются охладителем, не оставляя пустот, что способствует лучшему тепловому обмену электронного компонента с радиатором.
Thermal Grizzly Thermal Putty предлагается в трех вариантах. Они отличаются величиной теплопроводности и, соответственно, ценой. Putty Basic подойдет для начальных версий видеокарт с малым TDP, Putty Advance уже можно мазать на народные видеоадаптеры, а Putty Pro нацелена на использование в топовых моделях с горячей памятью GDDR6X и высокочастотной GDDR7.