Они удобны там, где затруднен подбор нужных толщин обычных термопрокладок

Компания Thermal Grizzly, один из ведущих поставщиков технических решений для охлаждения видеокарт, представила свою коллекцию жидких термопрокладок. Они могут использоваться как альтернатива привычным силиконовым.

Многие, кто сталкивался с обслуживанием видеокарт, отмечают, что зачастую бывает довольно непросто подобрать прокладки с нужной толщиной. Производители могут в одной модели комбинировать разные высоты, например, одну для VRAM, а другую для VRM. Либо же использовать редкие толщины с делением в полмиллиметра.

Жидкая термопрокладка позволяет обойти данные препятствия, так как она обладает повышенной гибкостью и способна размазываться и сплющиваться под давлением системы охлаждения.

Таким образом, полости высотой от 0,2 до 3 мм равномерно заполняются охладителем, не оставляя пустот, что способствует лучшему тепловому обмену электронного компонента с радиатором.

Thermal Grizzly Thermal Putty предлагается в трех вариантах. Они отличаются величиной теплопроводности и, соответственно, ценой. Putty Basic подойдет для начальных версий видеокарт с малым TDP, Putty Advance уже можно мазать на народные видеоадаптеры, а Putty Pro нацелена на использование в топовых моделях с горячей памятью GDDR6X и высокочастотной GDDR7.