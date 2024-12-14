Им в обязательном порядке нужен GPU с поддержкой трассировки лучей.

Некоторые графические ускорители прошлых серий имеют довольно приличный запас производительности, который позволяет им запускать все игры с высоким FPS. Например, до сегодняшней поры без проблем можно было пользоваться GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT.

Однако, разработчики игр решили, что пора полностью переходить на новые технологии, и в конце 2024 года сделали необходимой полную поддержку всех функций DirectX 12 Ultimate со стороны GPU. К примеру, недавно вышедшая Indiana Jones and the Great Circle требует для запуска требует минимум GeForce RTX 2060 или аналоги от "красного" и "синего" лагеря.

Не прошло и недели, как следующий ААА-проект Final Fantasy VII Rebirth представил свои системные требования, в которых также указана необходимость использования в ПК видеоадаптера "GeForce RTX или Radeon RX 6600", то есть с обязательной поддержкой трассировки лучей и достаточно производительный(Radeon RX 6500 XT или Arc A380 не подойдут).

В итоге, все еще более-менее современные энергоэффективные GeForce GTX 1660 / Ti / Super, а также GeForce GTX 1070 / Ti и GeForce GTX 1080 / Ti с большим запасом VRAM, оказываются все менее востребованными.

Таким образом, DIrectX 12 Ultimate повторил историю с DirectX 8.1, где впервые были реализованы пиксельные шейдеры. Так Silent Hill 3, вышедшая в мае 2003-го требовала для запуска GeForce 3 и не могла идти на популярных народных GeForce 4 MX, сошедших с конвейера в начале 2002-го года.