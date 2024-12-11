Народный хит от "синего" лагеря демонстрирует отличный показатель цены и производительности

Графические ускорители Intel Arc 2-го поколения под кодовым наименованием Battlemage уже скоро появятся на полках магазинов. Многие не ожидают от них ничего сверхвыдающегося, а кто-то и вовсе их игнорирует. Однако, судя по последним тестам, новинка может устроить настоящий переполох в текущей иерархии GPU.

Так, согласно замерам в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy, средне-бюджетная Intel Arc B580 с 12 ГБ GDDR6 и 192-битной шиной показывает отличнейший результат в 14 719 баллов (GPU score). Это на 20% больше, чем у текущего народного фаворита в лице GeForce RTX 4060, стоящего дороже и имеющего в 1,5 раза меньше памяти.

Также Arc B580 за $250 сумела выйти на один уровень с GeForce RTX 4060 Ti за $400 и Arc A770 за $329, на 60% и 40% опередив их по показателю цены и производительности. Предшественницу, Arc A580, новинка обошла почти в 2 раза. И хотя MSRP у первой составляет $179, прирост скорости сделал Arc B580 на 27% выгоднее ее.

Для сравнения, уже древняя GeForce GTX 1080 Ti также заметно медленнее Arc B580. А бывший народный хит, GeForce GTX 1060 на 6 ГБ, уступает более, чем в 3 раза. К сожалению, Arc B580 не достигла цифр GeForce RTX 4070, однако отставание на 27% компенсируется на 74% более выгодным соотношением FPS на доллар.

Таким образом, Intel Arc B580 "в одну калитку вынесла" всех игроков текущего среднего сегмента, одновременно отправив в утиль GeForce RTX 3000 и более старшие модели, и показав переоцененность топовых видеокарт.