Отечественные игроки на ПК не признают продукцию "красного" лагеря

Графические ускорители являются важнейшим компонентом любого игрового ПК. И если на процессоре можно сэкономить, взяв старый добрый Xeon на базе LGA 2011, то GPU должен быть как можно более производительным.

Согласно последнему проведенному исследованию в отечественном ритейле наиболее популярными оказались видеокарты NVIDIA. Статистика продаж группы М.Видео-Эльдорадо за 2024 год гласит, что топ-10 на данный момент сформирован исключительно из различных вариаций GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti, GeForce 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080, причем все от Palit и MSI.

Абсолютным лидером по количеству проданных экземпляров стала Palit RTX 4070 Super Dual OC, за ней следуют Palit GeForce RTX 3060 Dual 12G, MSI GeForce RTX 4060 Ventus 3X 8G, MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 3X OC, MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black, MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC, MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC, Palit RTX 4060 Ti Dual 8G, MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim и MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming X Slim.

Соответственно, наиболее приобретаемой стала видеокарта с ценой, перевалившей за 80 000 рублей. Что, впрочем, не удивительно, так как она имеет лучшее соотношение цены и производительности в средне-верхнем сегменте.

GeForce RTX 3060, очевидно, берут за внушительные 12 ГБ VRAM, хотя толк от них есть разве что в работе с нейросетями. А GeForce RTX 4060, единственный адекватный видеоадаптер в текущей линейке, стал хитом современных бюджетных игровых сборок ПК за счет низкого TDP, цены в ~30 000 рублей до падения курса рубля, а также не слишком шумного, компактного и стильного исполнения MSI Ventus 2X.

К сожалению для фанатов AMD, ни одна видеокарта Radeon не попала в топ. Это прямо говорит о не высоком качестве продукции "красного" лагеря, ибо рынок не обманешь, а покупатель голосует кошельком. Неважный софт, повышенное энергопотребление и низкий спрос на вторичном рынке делают Radeon'ы не самым лучшим приобретением.

Но, пожалуй, главным их недостатком являются слабые результаты в играх при включении трассировки лучей. Последние уже, фактически, стали стандартом и в обязательном порядке присутствуют в каждом уважающем себя ААА-проекте. Также GeForce'ы любят за четкий DLSS, в сравнении с мыльным FSR, и генератор кадров, удваивающий FPS.

Выходит, что российские геймеры решили практически полностью отказаться от AMD и устанавливать в свои ПК "божественные" GeForce RTX от дядюшки Хуанга. Таким образом, они не только получают лучшее, что сейчас могут предоставить технологии, но и идентифицируют себя с "крутым перцем" в кожаной куртке.