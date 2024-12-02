Он многое сделал для того, чтобы Intel продолжала быть впереди конкурентов

После 40 лет упорного и плодотворного труда генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, наконец, отправляется на заслуженный отдых, о чем сообщила компания. На его место назначены временные руководители Дэвид Цинснер и Мишель Джонстон Хонстхаус, которые будут управлять Intel, пока совет директоров не подыщет новую подходящую кандидатуру на должность генерального директора.

Цинснер является исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором, а Хонстхаус возглавляет группу Intel Products, включающую в себя Intel Computing Group, Data Center and AI Group и Network and Edge Group.

Для поиска замены Гелсингеру был учрежден специальный розыскной отдел, который будет усиленно подбирать достойного приемника. Председатель совета директоров Фрэнк Йери поблагодарил Пэта за многолетнюю службу и преданность компании. "Пэт начинал в Intel и вернулся к ней в критичный момент в 2021 году, оживив собственное производство полупроводников и внедрив инновации".

Йери добавил, что несмотря на прогресс в области восстановления конкурентоспособности производства, Intel также предстоит проделать работу по возвращению доверия инвесторов. Равным образом компания должна сделать все, чтобы ее клиенты получали свои поставки в оговоренные сроки и в полном объеме.

В сою очередь Гелсингер заявил, что для него было большой честью работать в Intel. Он поблагодарил своих коллег и назвал их выдающимися. Также бывший гендиректор говорил о пройденном пути, на котором приходилось принимать трудные, но необходимые решения.

Хотя результаты деятельности Гелсингера могут быть спорными, если смотреть на финансовые показатели, он без сомнения приложил максимум усилий для фундаментальной трансформации компании в соответствии с современными прогрессивными тенденциями, благодаря чему Intel на текущий момент имеет все ресурсы для устойчивого развития и восстановления статуса технологического лидера.