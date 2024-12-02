"Синий" лагерь начинает свое победоносное шествие на ПК и ноутбуках

Ресурс Videocardz.com обнаружил, что графические ускорители Intel Arc впервые появились в статистике Steam. К сожалению, как пишет издание, это всего лишь встроенные видеоядра портативных ПК. Последние оборудованы мобильными процессорами семейства Meteor Lake с новыми iGPU.

Дискретные Arc Alchemist и Battlemage будут представлены отдельными строками, но пока настольные решения еще недостаточно распространены, поэтому их в списке не видно. В отличие от них, современные ноутбуки все более массово начинают оснащаться последними CPU Intel с интегрированной графикой Arc.

Впрочем, это не означает, что из статистики Steam она со временем не исчезнет, так как производитель решил наделять SKU идентификаторами, позволяющими различать даже мобильные iGPU.

Таким образом, начиная с выхода Xe2 (Lunar Lake и Battlemage) статистика Steam учитывает графические процессоры Arc по отдельности.

Возможно, с релизом десктопных видеокарт Arc 2-го поколения Intel сумеет отжать у конкурентов весомую долю рынка, а доступные для массового геймера Arc B5X0 потеснят популярные GeForce и Radeon.

На сегодняшний день лишь малая часть пользователей мигрировала на "арки". Однако, новые поколения "синих" видеокарт в лице Celestial и Druid, которые придут на смену "боевым магам", могут в корне поменять ситуацию, если Intel продолжит допиливать драйверы, сохраняя при этом дружелюбную ценовую политику.