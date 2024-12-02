Гораздо выгоднее собрать ПК самому или приобрести готовый

В США довольно широко распространена услуга по аренде готовых ПК, когда за относительно небольшую по американским меркам сумму в месяц можно обзавестись мощным игровым решением. Действительно, зачем тратить тысячи долларов на дорогие комплектующие, если можно периодически отстегивать десяток другой.

Однако, на поверку, данная схема оказалась не совсем выгодной для пользователей, а также не совсем честной. Так недавнее расследование установило факты мошенничества со стороны NZXT, которая предоставляет услугу аренды ПК.

Из-за этого известному порталу пришлось даже расторгнуть договор с компанией на сумму $23 000. Блогеры подсчитали, что за 5 лет стоимость взятия во временное пользование системного блока по тарифу в $259 / месяц обойдется во внушительные $15 540.

Вместе с тем, самостоятельная сборка выйдет всего в $2 309, что в 6 раз дешевле, а готовая из магазина будет в 5 раз экономнее.Даже потребительский кредит под 36% годовых оказывается выгоднее аренды ПК от NZXT, так как общее количество отданных денег за весь срок составит $6 504.

Кроме того, NZXT скрытно подменяет железо при сравнении покупных и арендных ПК. Так, в последнем случае GeForce RTX 4070 Ti Super была заменена на обычную GeForce RTX 4070 Ti, хотя FPS в играх в обоих конфигурациях был указан как полностью идентичный.

Также компания не стесняется пересматривать условия договоров в одностороннем порядке. Специалисты, взявшие ПК на время, уже через месяц обнаружили, что взносы выросли со $109 до $116,9.

В итоге за год общая дополнительная плата к изначально оговоренной сумме составила почти $100. На просьбу отменить подписку NZXT отправила ссылку, ведущую на несуществующую страницу.

В рекламных материалах NZXT указывает, что добавление в сборку мыши и клавиатуры будет полностью бесплатным. В действительности же платежи увеличиваются на $10 без дополнительного уведомления.

Кроме того, условия договора не предусматривают владение арендованным ПК, даже если общая внесенная сумма денежных средств превысит рыночную стоимость изделия. Таким образом, Gamer Nexus заключили, что данная программа является скамом и вводит в заблуждение многих пользователей.