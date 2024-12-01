Компания планирует использовать искусственный интеллект для помощи в принятии будущих управленческих решений

В связи со стремительным развитием искусственного интеллекта тема о необходимости воскрешения умерших актеров для участия их в современных проектах вызывает споры. Впрочем, Panasonic считает подобные идеи вполне нормальными, так как недавно ей удалось смоделировать ИИ-версию Коносукэ Мацуситы, основателя компании, ушедшего в 1989 году.

Panasonic беспокоит тот факт, что число людей, непосредственно взаимодействовавших с японским "богом менеджмента", с каждым годом сокращается. Компания считает необходимым сохранять философию управления, созданную Мацуситой, на которой основаны базовые политики менеджмента в Panasonic, и передавать её "сквозь века".

Соавтором ИИ стала лаборатория Мацуо-Ивасавы из Токийского университета. В процессе создания искусственный разум обучался на трудах, лекциях, речах и интервью Мацуситы, которые были оцифрованы "Институтом мира и счастья через процветание". Данный аналитический центр был создан бывшим руководителем с целью принести мир и удовлетворение человеческому обществу, гарантируя как духовное, так и материальное изобилие.

Для формирования искусственного интеллекта были использованы более 3000 голосовых записей Мацуситы, описывающих образ мыслей, действий и манеру речи основателя Panasonic. Это позволило ИИ начать доносить идеи и мысли Мацуситы до тех, кого он никогда не встречал при жизни.

Panasonic планирует доработать модель таким образом, чтобы можно было принимать управленческие решения так, как если бы компанией в настоящий момент руководил сам Мацусита. Возможно, это шаг в новое будущее, где ответственность за принимаемые бизнес-решения будет нести ИИ.