Компания известна своей тягой к созданию эксцентричных моделей

Компания InWin, заслуженный лидер в производстве корпусов для ПК, пополнила свою коллекцию, выпускаемую лимитированными тиражами. Новинка получила наименование IW-CS-INFINITE и вошла в состав 11-го поколения серии Signature Chassis.

Данная модель была представлена на выставке Computex 2024 и теперь стала доступна для покупки всем желающим. IW-CS-INFINITE знаменует собой значительный прогресс в области проектирования корпусов для ПК, так как в нем были применены сложные материалы и инновационные механизмы, призванные улучшить функциональность устройств данного типа и опыт взаимодействия с ними.

Кейс в частности славится тем, что в нем интегрировано самое большое изогнутое на 180 градусов закаленное стекло. Работа по его изготовлению потребовала невероятной инженерной точности, однако, в итоге удалось добиться гладких бесшовных переходов с одновременным скручиванием стекла в противоположных направлениях.

Толщина стекла составляет 6 мм, а само оно покрыто защитной пленкой для лучшей безопасности и предотвращения его разрушения. Что касается металлической части, то она изготовлена из анодированного алюминия толщиной 4 мм, а ее края прошли процедуру алмазной огранки и пескоструйной обработки. Металл изогнут аналогично стеклу и в точности повторяет форму последнего. Дополняют внешний вид лазерная гравировка пиктограмм и филигранная отделка портов ввода-вывода.

Инновационной особенностью IW-CS-INFINITE также служит электромеханический привод возле основания, позволяющий упростить сборку ПК. Указано, что он способен выдерживать нагрузку до 25 кг и обеспечивать до 1 500 тысяч вращений.

Кроме прочего корпус комплектуется съемной боковой панелью на магнитах, которая открывает доступ к укладке кабелей за материнской платой. За охлаждение отвечают четыре 120 мм штатных вентилятора с управляемой подсветкой. Также свою роль в улучшении прохождения потоков воздуха играет полуоткрытая компоновка IW-CS-INFINITE.

Отдельной особенностью новинки является то, что каждое шасси имеет свой уникальный номер. Таким образом производитель подчеркивает его эксклюзивный статус и ограниченность серии.

InWin ориентирует IW-CS-INFINITE на продвинутых пользователей, собирающих высокопроизводительные ПК, и ценящих прочные, надежные, удобные и технически сложные корпуса. Учитывая применение передовых материалов, точной инженерии и инновационных механизмов для доступа к комплектующим, стоимость корпуса составила внушительные €6776.