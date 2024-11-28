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Razg0n
За год доходность вложений в доллар США на 60% обогнала рублевые вклады
Приобретать американскую валюту на тот момент оказалось выгоднее, чем складировать рубли под проценты

В последнее время наблюдается заметный рост курса доллара США, начало которому было спровоцировано, в частности, введением санкций на ряд отечественных банков. Многие продавцы мгновенно отреагировали на ситуацию, скорректировав стоимость товаров на 10-20%.

Эксперты отмечают, что обвал рубля рано или поздно и так должен был произойти, поскольку невозможно одновременно обеспечивать существование 20%-х ставок по вкладам и удерживать стабильный курс иностранной валюты.

В противном случае инвесторы, фактически, получали бы аналогичную прибыль в долларовом выражении, вдвое опережая по доходности индекс S&P 500 и приближаясь к результатам лучших ETF американского фондового рынка. А главное, не неся при этом практически никаких рисков.

В итоге снижение курса нивелировало выгоду от рублевых кладов. Так покупка валюты год назад на 100 000 рублей по курсу 88,7 за вычетом комиссии брокера привела бы к пополнению счета примерно на 1 120 USD. Продажа же данной суммы по текущему курсу принесла бы дополнительные 22 000 рублей.

Вместе с тем, вложение 100 000 рублей в ноябре 2024-го под среднюю максимальную на тот момент ставку в 13,64% принесло бы сейчас 13 640 рублей. Таким образом, сохранение депозита в долларах США оказалось на 61,29% выгоднее рублевых вкладов.

Если банки продолжат сохранять столь щедрые ставки, то не исключено, что в будущем курс валюты сможет установить новый рекорд высоты.

#россия #сша #экономика #доллар #рубль
Источник: bankiros.ru
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