Окупаемость оборудования данного типа находится на предельно низком уровне

Майнеры негодуют и не стесняются в выражениях, описывая текущее состояние сферы добычи криптовалют на GPU. Фактически, как признаются старожилы данного ремесла, майнинг на видеокартах окончательно отправился в небытие.

Основные причины — чрезвычайно низкая доходностью данного занятия и непрерывное удорожание стоимости электроэнергии. При этом на крипторынке сейчас наблюдается довольно благоприятная ситуация, а BTC стоит под $100 000. В итоге горизонт окупаемости графических ускорителей растягивается минимум на несколько лет. И в случае с AMD обстановка в плане профита значительно менее радужная, чем c NVIDIA.

С бесплатной электроэнергией майнинг еще мог бы как-то себя оправдывать, но, к примеру, с ценой в $0,1 за 1 кВт на растущем рынке криптовалют абсолютно неприемлемо продолжать добычу на видеокартах. Гораздо проще набрать ASIC'ов, например, тех же самых Bitmain Antminer S21 PRO на 234 TH/s, и далее можно просто сидеть и "кайфовать", не возясь с видеокартами.

В результате майнеры принимают решение о разборке своих ферм и продаже видеокарт на вторичном рынке, а освободившиеся помещения планируют переоборудовать под ASIC'и. Под сбыт попадают не только карты, но и сопутствующее оборудование, включая специальные корпуса для криптодобычи, материнские платы, блоки питания и т. д.

Майнерам приходится отдавать свое добро практически даром, в сравнении с теми ценами, по которым оно в свое время покупалось. Так, топовые "жирные" EVGA GeForce RTX 3080 FTW уходят оптом сборщикам ПК примерно по $320, а PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil менее спешно в единичных экземплярах расходятся по $280.

Поскольку видеокарты используются без штатных вентиляторов и кожухов, а все коробки с полной заводской комплектацией сохраняются, то продаются первые в отличном состоянии, с фактически новыми кулерами.

В общем, вот так завершилась вторая эпоха майнинга на GPU, восход которой совпал с популярностью криптовалюты Ethereum, а спад — с переходом её на алгоритм Proof-of-Stake. Если хайп вокруг крипторынка не заглохнет, то вполне вероятно, что через некоторое время на небосводе появится новая звезда, которая даст толчок к старту третьей волны криптодобычи на видеокартах.