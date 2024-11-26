Переход на LGA 1851 сопровождается ощутимым приростом производительности

Процессоры семейства Core Ultra 200, наконец, дошли до отечественной розницы, но пока только варианты с индексом K, ориентированные на энтузиастов. Однако, Intel не забывает и про массового пользователя, готовясь выпустить 65-ваттные модели.

Один из наиболее ожидаемых процессоров от "синего" лагеря является Core Ultra 5 225F, претендующий на звание народного, и заменяющий Core i5-12400F. Хотя последний до сих пор способен показывать приемлемую производительность, он все же малость подустарел и начинает уступать конкурентам.

Согласно результатам теста Geekbench 6, Core Ultra 5 225F предлагает на 19,6% большую скорость вычислений в однопоточной нагрузке, в сравнении с идеологическим предшественником, 2653 балла против 2218. А в многопоточной разница достигает внушительные 43,2%, 13028 баллов против 9096.

И пусть новинка лишена технологии Hyper-Threading, как и вся линейка десктопных Core Ultra 200, добавление к основным 6-ти P-ядрам еще 4-х высокопроизводительных E-ядер Skymont позволило на 13,2% обойти Core i5-14400F с аналогичной конфигурацией 6+4 и достичь уровня, демонстрируемого Core i7-12900.

По итогу выходит, что Core Ultra 5 225F своим появлением установит новую планку скорости CPU с сегменте средне-бюджетных моделей Intel. За свои 200$ или примерно 25-30 тысяч рублей он станет одним из самых привлекательных предложений для сокета LGA 1851, поскольку старшие версии обойдутся в кругленькую сумму, а здесь пользователь получает более привлекательное сочетание цены и скоростных характеристик.