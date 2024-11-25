Это еще сильнее повышает привлекательность новой линейки

Геймеры всего мира с нетерпением ожидают выхода GeForce RTX 5000-й серии. И по мере приближения заветной даты в сеть просачиваются все новые сведения, касающиеся характеристик новинок. На сей раз еще немного развеяли туман относительно применяемой VRAM.

Уже известно, что большинство моделей GeForce RTX 5000, по крайней мере выше GeForce RTX 5060, будут оснащены видеопамятью стандарта GDDR7. Она поспособствует увеличению пропускной способности в сравнении с GDDR6 / GDDR6X и будет доступна как в дискретных решениях, так и в мобильных.

В настоящий момент не ясно, планирует ли AMD переход на новый тип памяти в будущей линейке Radeon RX 8000, но уже известно о применении GDDR7 в выходящих в декабре Intel Arc 2-го поколения.

Производители в лице Samsung, SK Hynix и Micron уже вовсю тестируют новый стандарт VRAM и занимаются подготовкой к отгрузке готовых чипов партнерам NVIDIA. Последняя рассматривала все три компании для сотрудничества, и в итоге решила остановить свой выбор на Samsung.

Таким образом, дискретные версии GeForce RTX 5000 будут оснащены GDDR7 исключительно от данного южно-корейского бренда. В то же время мобильные видеоадаптеры могут включать в себя новый тип VRAM также и от SK Hynix и Micron.

По последним данным, GDDR7 в GeForce RTX 5000 будет развивать скорость в 28 Гбит/с, а в случае с флагманом — 32 Гбит/с. Также Samsung работает над чипами, объемом 3 ГБ с пропускной способностью в 40 ГБит/с, а также их доработкой, чтобы они сумели достичь 42,5 Гбит/с. 3 ГБ чипы могут быть использованы в GeForce RTX 5000 Ti / Super.

Выбор NVIDIA дополнительно усиливает привлекательность новой линейки GeForce RTX в глазах геймеров, поскольку на практике VRAM от Samsung демонстрирует повышенный разгонный потенциал.