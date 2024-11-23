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Razg0n
Бодибилдер поднял 283 петабайта памяти в виде ящиков с SSD Phison
Хафтор Юлиус Бьёрнссон, также известный как "Гора" из сериала "Игра престолов", побил рекорд становой тяги, подняв внушительный объем данных, исчисляемый 282,624 ПБ.

Хафтор Юлиус Бьёрнссон, также известный как "Гора" из сериала "Игра престолов", на конференции по высокопроизводительным вычислениям в Атланте сумел побить необычный рекорд становой тяги, подняв внушительный объем данных, исчисляемый 282,624 ПБ.

Поднятый вес, равный 996 фунтов или примерно 452 кг, включает в себя массу штанги, коробов и множества твердотельных накопителей Phison Pascari D205V PCIe Gen5, каждый по 122,88 ТБ. 282 ПБ данных — это довольно большая цифра. К примеру, в них можно уместить примерно 70,4 млн DVD-дисков.

Таким образом, установленный рекорд показывает, до чего дошли технологии в области SSD, с помощью которых можно добиваться астрономически высокой плотности хранения данных. Также указывается, что сами штанги и ящики достаточно тяжелы для большинства людей, даже если они пусты.

Конечно, 452 кг — это много, но все же это не самый большой вес в обозначенном упражнении. Так, по данным "Всемирного совета по становой тяге" стронгмен Рауно Хейнла сумел успешно поднять 1279 фунтов или 580 кг.

Мероприятие SC24 было организовано Phison, известным игроком на рынке SSD, а также компанией VDURA, занимающаяся созданием и обслуживанием инфраструктур для ИИ и высокопроизводительных вычислений. Принявшие участие в событии накопители Pascari D205V способны развивать скорость 14,6 ГБ/с при чтении и 3,2 ГБ/с при записи. Масса каждого диска составляет 0,44 фунта или 200 г.

#ssd #phison #спорт #твердотельный накопитель
Источник: tomshardware.com
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