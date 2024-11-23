Одно из престижнейших высших образований мира бесплатно.

Соединенные Штаты Америки предстают в глазах многих как страна, где всё очень дорого, а качественное обучение и вовсе доступно исключительно долларовым миллионерам, если не миллиардерам.

Однако, в США дела обстоят несколько иначе — Массачусетский технологический институт (MIT) расширил программу бесплатного обучения для студентов из небогатых семей.

Отныне планка поднята с $75 000 до $100 000. Если семья за год получает меньше последней цифры, плата за обучение полностью покрывается за счет MIT. Кроме того, расходы жилье, питание, сборы и пособия на книги и личные траты также ложатся на плечи института.

В случае, если доходы семьи превышают $100 000, но не достигают $200 000, применяется так называемая скользящая шкала. По ней взнос за 1 год располагается в диапазоне от 0 до максимум $23 970.

Программа финансовой помощи поспособствовала тому, что в прошлом году средняя медианная стоимость обучения составила всего $12 938, а 87% выпускников в 2024 году сумели окончить высшее учебное заведение без долгов.

Субсидирование производятся за счет средств целевого фонда MIT. В текущем учебном году планируется выделить 167,3 млн долларов, что на 70% больше, чем 10 лет назад.

По данным последнего опроса института, средняя начальная зарплата выпускников MIT составила $126 438 долларов в год. В переводе на отечественную валюту — это более 1 млн рублей в месяц. Бывшими студентами Массачусетского технологического института являются многие известные личности, включая генерального директора AMD Лизу Су.