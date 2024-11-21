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Razg0n
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
Народный хит прошлых лет тянет игру с более чем комфортным FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2, наконец, вышел, и миллионы геймеров ринулись покорять просторы игры. Правда не все смогли сделать это на высокопроизводительных ПК, но, как показали тесты, даже соответствующее минимальным требованиям железо вполне подходит для прохождения очередной части культовой серии.

Как известно, официально заявленная разработчиками базовая конфигурация включает в себя Ryzen 5 1600X и GeForce GTX 1060 или их аналоги, а также 16 ГБ RAM. На такой системе на минимальных настройках геймеры должны получить около 30 FPS.

И согласно независимому исследованию популярного зарубежного ютубера, проведенному на реально существующих комплектующих, CPU на Zen 1 и народная видеокарта 8-летней давности действительно без малейших проблем вывозят S.T.A.L.K.E.R. 2 с частотой кадров, плавающей в районе 30 FPS.

Если взгляд игрока направлен на открытую местность, то происходят просадки до 25 FPS. В случае же, когда в кадре ограниченное пространство, фреймрейт может взлетать выше 40 FPS. Активация режима FSR в режиме качество гарантированно удерживает 30+ FPS, а в режиме производительность частота обновления картинки стремится к 40 FPS.

По итогу получается, что для прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2 сгодится даже NVIDIA P106-100 с барахолки за менее, чем 2 000 рублей. А собранный из б/у комплектующих системный блок на базе платформы LGA 2011-3 при желании обойдется в 10 000 рублей.

#nvidia #ryzen #geforce #stalker 2 #системные требования #gtx 1060 #1600x
Источник: youtube.com
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