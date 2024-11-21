Заветные 60 FPS не доступны даже на GeForce RTX 4090

Графические ускорители развиваются семимильными темпами, однако производительности даже самых мощных GPU не хватает для обеспечения плавного геймплея в современных играх. Пример — вышедший на днях S.T.A.L.K.E.R. 2, который ставит на колени абсолютно любую видеокарту.

Тестирование от специалистов Tom's Hardaware наглядно продемонстрировало слабые возможности последнего поколения GeForce и Radeon. При задействовании эпических настроек и разрешения 4K (3860x2160) даже сверхдорогая флагманская GeForce RTX 4090 не смогла выдать заветные 60 FPS.

Более младшие видеоадаптеры и вовсе были отправлены на скамейку отдыхающих, так как фреймрейт на них был далек от играбельного, учитывая жанр S.T.A.L.K.E.R. 2. Красный топ в лице Radeon RX 7900 XTX кое-как отрисовал 45,7 FPS, а хит по соотношению цены и производительности, GeForce RTX 4070 Super, едва перевалил за консольные 30 FPS.

Видеокарты, стоящие по рангу ниже GeForce RTX 4070, и вовсе превращали игровой процесс в слайдшоу. S.T.A.L.K.E.R. 2 показал несостоятельность популярных недорогих моделей среднего уровня. Фактически, они перешли в категорию "тыкв", так как не способны даже на 20 FPS в современной игре.

Выходящая скоро GeForce RTX 5090 определенно сумеет преодолеть рубеж в 60 FPS. Однако, обладателям высокогерцовых мониторов, не признающих апскейлеры и генераторы кадров, вероятно, придется отложить прохождение шутера до выхода GeForce RTX 7090.