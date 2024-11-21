Радостно осознавать, что кто-тот может тратить миллионы долларов на такие вещи

Кприптовалютный рынок остается лакомой целью для многих, так как он дает каждому шанс мгновенно разбогатеть, не прилагая особых усилий. А заработанные за короткий период деньги зачастую на несколько порядков превышают суммарные доходы типичного представителя рабочего класса.

К числу нуворишей 21 века можно отнести и Джастина Сана, основателя криптопроекта TRON, занимающего десятую строчку в рейтинге Coinmarketcap. Ранее он был известен тем, что обедал с самым богатым инвестором на Земле Уорреном Баффеттом.

С тех времен капитализация детища Сана взлетела в 11,5 раз, достигнув отметки в 17,3 млрд долларов, что на сегодняшний день позволяет ему тратить финансы не особо задумываясь о стоимости того или иного товара или услуги.

Так на днях Джастин Сан приобрел на аукционе произведение итальянского художника Маурицио Каттелана, выполненное в виде банана, приклеенного скотчем к стене. Съедобный плод культивируемых растений обошелся ему в 6,2 млн долларов.

По словам основателя TRON, данный арт-объект представляет собой не просто произведение искусства. Это настоящий культурный феномен, объединяющий искусство, мемы и криптомир, который станет частью истории. Джастин Сан заявил, что для него великая честь стать владельцем столь знаковой работы.

Таким образом, был еще раз продемонстрирован невероятный потенциал криптовалютного рынка, благодаря которому можно не смотреть на цены, а просто совершать дорогостоящие покупки по желанию сердца.