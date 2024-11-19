ЦБ обновил официальный курс валюты

Курс доллара впервые за продолжительное время вновь достиг отметки в 100 рублей. Соответствующая информация представлена на официальном сайте Центробанка. Ранее пара USD / RUB достигала подобных высот в октябре прошлого года и в марте 2022-го.

Причинами снижения курса являются множество факторов, включая превышение импорта над экспортом, снижение цен на нефть, а также продолжающий выход иностранных инвесторов из российских ценных бумаг, в последнее время значительно усилившийся.

Не меньшую роль в падении рубля играет повышенная инфляция, растущая вследствие увеличения денежной массы (М2). По оценке ЦБ количество напечатанных рублей за месяц прибавилось на 1,5%, а годовой темп прироста дошел до 19,9%.

Многие отмечают удобство нового курса, поскольку для приведения рублевых цен к валюте США и обратно теперь достаточно добавить или убрать два ноля. Впрочем, с дальнейшим обновлением цифр данная методика может быстро утратить свою актуальность.

В любом случае, цены на электронику, включая компьютерные комплектующие, привязаны к доллару. Так что, вероятно, если наметившаяся тенденция продолжится в долгосрочной перспективе, многим придется либо скорректировать свои планы относительно апгрейда ПК, либо расширять положительные финансовые потоки.