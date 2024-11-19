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Razg0n
"Народный" Core Ultra 5 225F может оказаться в 2,5 раза дороже Core i5-12400F
А суммарная стоимость перехода на LGA 1851 пока и вовсе заоблачная

Релиз настольных Core Ultra давно состоялся, однако первыми опробовать новинки смогли лишь обеспеченные энтузиасты. Впрочем, Intel традиционно готовится завалить рынок более доступными моделями, выпустив их в начале следующего года.

И, пожалуй, самым ожидаемым процессором у отечественного пользователя является народный Core Ultra 5 225F. Фактически, он выступает в качестве наследника хита продаж в лице Core i5-12400F, так как Core i5-13400F и, тем более, Core i5-14400F не снискали славы ввиду малых отличий от Core i5-12400F при ощутимо более высокой цене.

Казалось бы, вот он — новый любимец публики. Впрочем, не все так однозначно, поскольку согласно появившемуся в сети прайсу канадского магазина PC-Canada будущий хит Core Ultra 5 225F будет иметь рекомендованную цену в 344 канадских доллара или около 24 500 рублей.

Тем временем стоимость Core i5-12400F на российских маркетплейсах стартует с отметки в 9 500-10 000 рублей. Получается, что за Core Ultra 5 225F на старте нужно будет выложить в 2,5 раза больше денег, чем за текущий народный CPU, уступающий новинке примерно на 20% в однопоточной нагрузке. 

А еще в обязательном порядке придется докупить ОЗУ стандарта DDR5 и новую материнскую плату на сокете LGA 1851. В итоге расходы большие, а выхлоп минимальный, за исключением ожидаемого внушительного прироста в многопотоке. Но отклик в ОС и приложениях может ощущаться практически таким же, как и на Core i5-12400F.

Также не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Core i5-12400F способен разгоняться на некоторых материнских платах с разблокированным множителем, которые сейчас стоят столько же, сколько заломят за не самые элитные экземпляры на чипсете B860.

Финальная производительность в однопотоке "Core i5-12400 OC edition" сравняется с таковой у Core Ultra 5 225F, а в многопотоке разрыв сократится. Разумеется, ценой повышенного тепловыделения и необходимости в приобретении более дорогой системы охлаждения.

Однако, надо признать, что разгоняют Core i5-12400F далеко не все, да и нет смысла ставить 65-ваттные процессоры на B860. Также, как и ломиться в первых рядах за только вышедшей линейкой.

По итогу все равно новое железо оказывается лучше старого. Через полгода магазины будут завалены всевозможными материнскими платами на чипсете B810, которого с головой хватит для Core Ultra 5 225F, а цены на сам CPU упадут. В результате стоимость народной сборки на LGA 1851 достигнет приемлемого уровня.

#intel #процессор #цены #cpu #core #core ultra #12400f #225f
Источник: videocardz.com
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В канадском интернет магазине заметили пять заблокированных процессоров Intel Core Ultra 200
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