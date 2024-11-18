Новые чипы более производительные, но и выделают больше тепла

По данным ресурса "The Information" графические процессоры NVIDIA Blackwell сталкиваются со значительным перегревом при использовании их в серверных стойках высокой плотности. Изменения в конструкции приводят к задержкам поставок, вызывающим обеспокоенность у Google, Meta и Microsoft.

Инсайдеры сообщают, что перегрев наблюдается в стойках, в которых размещаются 72 GPU Blackwell для ИИ. Суммарное энергопотребление каждой составляет внушительные 120 кВт, что не радует NVIDIA, так как это может привести к снижению производительности чипов и повреждению расположенных рядом компонентов.

Клиенты компании также взволнованы тем, не придется ли им увеличивать сроки развертывания новых GPU в центрах обработки данных. NVIDIA затрачивает дополнительное время на модернизацию контейнеров путем внесения изменений в их конструкцию с целью устранения проблем с перегревом.

Компания прибегла к сотрудничеству с поставщиками и партнерами для создания инженерных усовершенствований с целью охладить серверы. Хотя подобные корректировки стандарты при вводе в эксплуатацию нового оборудования, они еще дальше отодвинули дату поставок вычислительных комплексов на базе GPU Blackwell.

Представитель NVIDIA заявил изданию Reuters, что решение возникших препятствий является частью обычного процесса разработки. Таким образом, гарантируется соответствие конечного продукта критериям производительности и надежности.