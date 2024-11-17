Apple опять выступает в роли догоняющих

Apple не принесла практически никаких значительных инноваций с входом iPhone 16, но у неё есть еще некоторый временной запас. В следующем году купертиновцам придется попотеть и выпустить на рынок что-то более стоящее и конкурентоспособное.

И этим чем-то чем может стать самый тонкий смартфон Apple — iPhone 17 Air. Впрочем, расслабляться яблочникам тоже не стоит, так как Samsung готовит превентивный удар в лице ультратонкого Samsung Galaxy S25 Slim, который может быть выпущен вместе с остальными моделями новой серии.

Хотя Apple планирует позиционировать iPhone 17 Air в качестве флагмана, его урезанные характеристики недвусмысленно намекают на то, что это не совсем топ. В отличие от версий с приставкой Pro, Air получит камеру с единственным объективом, а также более слабый процессор, как у простых iPhone 18. Тем не менее его цена может быть даже выше, чем у iPhone 18 Pro, из-за нового форм-фактора.

Что касается Samsung, то просачивающиеся в сеть сведения указывают о начале работ над Slim вариантом Galaxy S25. Так, источник SmartPrix получил информацию о загадочном устройстве с идентификатором SM-S937, который является одним из Galaxy S25, не не таким, какой обычно выпускает компания. Номера моделей Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra уже раскрыты, и ни один из них не соответствует найденному.

Сопоставляя факты, можно прийти к выводу, что SM-S937 — это и есть тот самый Samsung Galaxy S25 Slim с тонким корпусом, создаваемый для конкуренции с iPhone 17 Air. Таким образом, южно-корейский производитель вновь мчится впереди планеты всей, задавая новые стандарты индустрии.