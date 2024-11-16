Новейший флагман Intel не подходит для получения максимального FPS в играх

Hardware Unboxed решили, что пришло время поставить точку в противостоянии между флагманами AMD и Intel последних поколений и, наконец, выяснить, кто из них достоин занимать место в топовых сборках игровых ПК в этом и следующем году.

Обладая всеми возможностями по тестированию самых последних моделей CPU, команда портала столкнула лбами Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K, проверив их в 45-ти современных ААА-играх. В результате выяснилось, что флагман от Intel уступает Ryzen'у в 96% случаев.

Средний FPS на Ryzen 7 9800X3D в 43-х проектах оказался выше. Только две игры пошли на "синем" топе лучше - это Total War: Warhammer III и Skull and Bones. Все остальные отдали предпочтение AMD, включая War Thunder, Watch Dogs: Legion, Star Wars Jedi: Survivor, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Hogwarts Legacy и Calliso Protocol, в которых преимущество Ryzen 7 9800X3D достигло минимум 40%.

Киберкотлетам и просто любителям Counter-Strike 2 однозначно стоит выбрать Ryzen 7 9800X3D вместо Core Ultra 9 285K, так как частота кадров на первом выше на 30%. Данная игра зачастую используется на мониторах с повышенной частотой обновления и низким разрешением, и здесь Ryzen 7 9800X3D проявит себя как нельзя лучше.

В итоге, тест от Hardware Unboxed развеял все сомнения относительно того, кто в ближайший год будет игровым королем среди топовых процессоров. Определенно, Ryzen 7 9800X3D — единственный процессор, способным выжать максимум из выходящей скоро GeForce RTX 5090.