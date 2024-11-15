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Razg0n
Будущие десктопные процессоры Intel не получат 3D-кэш
Так как финансовые затраты не окупят стоимость разработки

Технический менеджер Intel по коммуникациям Флориан Майслингер в интервью известному немецкому оверклокеру der8bauer'у заявил, что компания не собирается интегрировать 3D-кеш свои десктопные процессоры, ограничившись серверными вариантами.

Следующее поколение Xeon под кодовым именем Clearwater Forest для сокета LGA 7529, заменяющее Granite Rapids, будет построено с использованием исключительно E-ядер в количестве 288 единиц. Они получат архитектуру Darkmont, которые еще производительнее, чем Skymont в Lunar Lake и Arrow Lake-S.

Clearwater Forest объединит в себе передовые технологии "синего" лагеря, включая сверхплотную вертикальную компоновку чипов Foveros Direct 3D, транзисторы с более точным управлением током RibbonFET, мосты EMIB, а также 3D-кеш, который компания называет "Local Cache".

Главной причиной, по которой Intel не даст 3D-кэш своим настольным CPU, Майслингер назвал отсутствие экономической целесообразности. Рынок игровых ПК далеко не массовый и не сравнится по масштабу с серверным. Впрочем, это не отменяет того, что Intel располагает технологией 3D V-Cache и будет её использовать, правда в Xeon'ах.

Создание компоновки с 3D-кэшем для Core не имеет смысла, если её нельзя будет использовать в серверном сегменте. Обратный же перенос кэша с Xeon на десктопы потребует существенной модификации его конструкции, что не опять же состыкуется с финансовым видением Intel.

#intel #процессор #xeon #atom #clearwater forest #lga 7529 #3d-кэш #darkmont
Источник: tomshardware.com
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Intel не планирует внедрять в потребительские процессоры технологию, подобную 3D V-Cache от AMD
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