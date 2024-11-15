Гораздо большее значение имеет видеокарта

Компания AMD продолжает радовать геймеров с ограниченным бюджетом, выпуская доступные по цене модели, способные раскачать довольно мощные видеокарты. Недавно на рынке появилась новинка в лице Ryzen 5 8400F, который оказался дешевле Ryzen 5 7500F.

Данный процессор снизил стоимость набора CPU + MB до менее, чем $180, одновременно позволяя в будущем проапгрейдиться до Zen 6. Кроме того, Ryzen 5 8400F лучше раскрывает возможности ОЗУ DDR5, чем Ryzen 5 7500F, а также меньше греется.

В стресс-тесте на MSI PRO A620M-E температура камня повысилась всего до 68 ℃, при этом его TDP составил 71 Вт, а температура VRM дошла до 70,5 ℃. В свою очередь, Ryzen 5 7500F на MAXSUN Challenger B650M WIFI потреблял уже 90 Вт с VRM, нагретым до 75 ℃.

В качестве оперативной памяти применялся набор ADATA XPG CASTER 6000 CL30, а кулером послужил 4-трубочный PentaWave PC-Z04E. Также в тесты был добавлен Ryzen 5 5600 для оценки потенциала платформы AM4 и возможности конкурировать с AM5.

Замер скоростных характеристик ОЗУ и кеша в AIDA64 наглядно продемонстрировал преимущества контроллера памяти Ryzen 5 8400F. Указанный CPU имеет на 15% меньшие задержки RAM, а также повышенные показатели чтения-записи.

Правда в однопотоке Ryzen 5 8400F все же уступает на 6-7% Ryzen 5 7500F, что видно по бенчмарку CPU-Z. Но он все равно на 10% быстрее Ryzen 5 5600, то есть располагается скорее ближе к процессорам на AM5, а не на AM4.

В игровой нагрузке с видеокартой ASRock Radeon RX 7800 XT Challenger различие между участниками теста сохраняет свои пропорции, правда в разрешении 1080p. Ryzen 5 8400F на 6,7% отстает от Ryzen 5 7500F, но обходит Ryzen 5 5600 на 7,3%. В 1440p расклад меняется, и Ryzen 5 5600 сокращает дистанцию до Ryzen 5 8400F, уступая ему 2%, а Ryzen 5 7500F отрывается от обоих.

В итоге разница между тремя CPU получилась несущественной, а ограничителем FPS выступила видеокарта, которую смог раскрыть даже Ryzen 5 5600.

Владельцам последнего перед переходом на AM5, вероятно, стоит озаботиться приобретением более производительного, чем Radeon RX 7800 XT, решения. А тем, кто с нуля собирает новый ПК на процессоре от AMD, нет особого смысла переплачивать за Ryzen 5 7500F, так как частота кадров в абсолютном большинстве игр будет почти идентична с Ryzen 5 8400F.